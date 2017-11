KUNSTHANDWERK trifft MODE – ( 2.Tag: Samstag / 25.11.2017 )

Losgelöst von der Schilderung meines Besuchs und meiner Eindrücke



Doch der Samstag zeigte die Stände der etwa 30 Kunsthandwerker wahrhaftig in einem anderen Licht, bei dem man alle Exponate im Tageslicht strahlen sah.Pünktlich 11 Uhr begann das mit Spannung erwartete kleine Konzert des Quartetts des „Handglockenchor Gotha“. Die Eingangshalle war proppenvoll. Eine prickelnde Unruhe in Vorfreude auf das zu Erwartende!Bevor der Leser sich das Video anschaut, möchte ich nicht vergessen, zu erwähnen, wie die nicht spielenden Mitglieder des Handglockenchores hochkonzentriert mitgingen/mitfieberten.( ca. 06 Min )Im Gegensatz zum Freitagabend, machte ich einen Video-Streifzug jeweils durch die linken und rechten Räume. Dadurch konnte ich festhalten, dass auch diesen zweite „Markttag“ viele Besucher zum Gesamtbild eines hochwertigen und sehenswerten Kunstgenusses beitrugen.Gerne nahm ich mir die Zeit, mit einigen Kunsthandwerkern in einem kleinen Gespräch etwas über die Motivation, die Entwicklung ihrer Selbständigkeit, ihre Freude über diesen atmosphärisch besonderen „Markt“ zu erfahren. Immer wieder konnte ich feststellen, dass ich die ins Auge fallenden Exponate hauptsächlich beachtete, während mitunter viel interessantere Stücke mir in diesen Gesprächen wunderbar nahegebracht wurden.Persönlich freute ich mich, von den Kunsthandwerkern mit freudig/fröhlichem Blick begrüßt zu werden. Auch das Treffen vieler Bekannter war an beiden Tagen sehr angenehm – schon alleine, weil es Gothaer waren und nicht (wie allzu oft zu sehen) Besucher meines Gothas.Nun die beiden Streifzüge:( ca. 09 Min – durch die linken Räume )( ca. 04 Min – durch die rechten Räume )So verführerisch auch die (vorn stehende) Suppe aussah, verzichtete ich dennoch auf diesen Genuss, weil mich daheim eine Krautroulade erwartete - da kann ich einfach nicht widerstehen.Den besten Blick auf den Vortag kann man hier bekommen:==========================================================================möchte ich die Fans und anderen Interessierten des Handglockenchores habe ich die weiteren Konzertteile in die zwei folgenden Videozusammenstellungen gepackt:( ca. 08 Min -Teil 2 )( ca. 09 Min -Teil 3 )=========================================================================