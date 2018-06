„Kulturstiftung Gotha“ lud ihre Spender und Förderer ein: „Teeschlösschen“

Am Samstag, dem 16. Juni dieses Jahres, traf man sich Vormittag am „Christlichen Kinderhaus Teeschlösschen“ oberhalb der Orangerie.Die neuen Fenster des Untergeschosses konnten bewundert werden. Die Kinder dankten in ihrer unvergleichlichen Art liebevoll erlernter Lieder für all die Spenden, durch welche das möglich wurde.Gleichzeitig konnten die Spender und Förderer einen Einblick nehmen in das „Teeschlösschen“ und den wunderschönen Alltag der Kinder in ihrem „Kinderhaus“.( ca. 08 Min )Neben dem Oberbürgermeister Knut Kreuch waren auch die beiden Ehrenbürger Gothas, Dr. Edgar Jannott und Superintendent a.D. Eckardt Hofmann, gekommen. Es wurde eine wunderbare Zeit des Zusammenseins und gedanklichen Austauschs.( ca. 07 Min )Dieses herrliche Treffen bei wunderbarem Sonnenwetter war der Beginn eines längeren Tages mit einigen Höhepunkten, von denen ein Handglocken-Konzert in der Margarethenkirche, einen Lesung in der „Heinrich Heine Bibliothek“ und ein Abend mit Peter Bause im Ekhof-Theater herauszuheben sind.