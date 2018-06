„Kulturstiftung Gotha“ lud ihre Spender und Förderer ein: „Margarethenkirche“

Am Samstag, dem 16. Juni dieses Jahres traf man sich in der Margarethenkirche, um einerseits dem Klang des Handglockenchores zu lauschen, dann den Vortrag „Das Lied von der Glocke“ von Friedrich von Schiller zu erleben und genießen, und schließlich dem Glockenspiel der neuen Glocken der Margarethenkirche zu lauschen.( ca. 11 Min – Worte des Oberbürgermeister Knut Kreuch und des Handglockenchorleiters Matthias Eichhorn )Matthias Eichhorn bedankte sich besonders für die Spende der „Ingrid und Edgar Jannott-Stiftung“, durch welche es möglich wurde, die „riesigen“ Handglocken zu erwerben – worauf der Handglockenchor besonders stolz ist.Da beide Jannotts anwesend waren, war es selbstverständlich, anschließend eine Foto zusammen mit dem Handglockenchorleiter Matthias Eichhorn und einer dieser Glocken zu machen.Die Kirche war geschmückt von einer langen Tischreihe, auf der Kuchen und Getränke angeboten waren. So einladend und wunderschön diese Idee verwirklicht wurde, so konnten die Stifter und Spender eigentlich erst zugreifen, nachdem sie kurz aus der Kirche gegangen waren, um dem wunderbaren Glockenklang der neuen Margarethenkirchenglocken zu erleben.( ca. 01 Min )Sofort dachte ich wieder an die Glockenweihe der Friedensglocken der Margarethenkirche“ am Reformationstag 2017 ( siehe:) – ein Erlebnis, welches einem Menschen nur selten gegeben wird.Danach strömten die geladenen Gäste wieder in die Kirche, um die aufgetafelten Kuchen mit und ohne Kaffee zu genießen und dabei in Gesprächen auch über diesen Kirchgang zu plaudern.Einen tiefen Eindruck hinterließ der Vortrag von Schillers „Das Lied von der Glocke“, den ich dem Leser nicht vorenthalten möchte, wenngleich er zeitlich etwas anspruchsvoll ist.( ca. 29 Min )__________________________________________________________Schauen Sie doch auch mal hier hinein: