Kultur-Schwerpunkt ! - Nein: Kultur schwer . (Punkt)

Was erlebt wurde und das Herz erfreut:

Gut, das mit den Nikolauszöpfen hatte am 06. Dezember 2020 geklappt.Auch das mit den Pfannkuchen am baldigen Rosenmontag wird sicher gut gehen.Doch wie wird es am darauf folgenden „Internationalen Frauentag“ werden?Wo bekomme ich dann mindestens 11 Nelken her, wenn die Blumengeschäfte noch geschlossen sein werden?Ganz davon abgesehen, kann ich „meinen PC-Kurs-Frauen“ an diesem 08. März keine Kaffeerunde spendieren, was ich auch schon einige Male machte - spätestens an nach diesem Tag folgenden Kurs-Nachmittag.Ja, es ist nicht einfach, anderen und damit sich selbst in der Corona-Zeit traditionell und überhaupt eine kulturvolle Freude zu bereiten.Wenn da den Blick etwas weiter schweifen lasse, kommen mir „BügerReporter-Treffen“ in den Sinn!Wie gerne habe ich mich für solche Treffen eingesetzt – beim Internetportal der „Thüringer Allgemeine“, dann bei „meinAnzeiger“ und schließlich hier in „my-heimat“. So etwa über 13 Jahre.Voller Elan freute ich mich bereits nach Quedlinburg, ein weiteres Treffen in Angriff zu nehmen! Vorerst Pustekuchen!Es macht mich schon etwa mürbe. Doch sage ich mir: Wem nützt es, wenn ich die Flügel hängen lasse? Auf jeden Fall werde ich wohl darunter leiden. Also kommt das schon mal gar nicht in Frage!_______________________________1) Zum Rosenmontag giibt es Pfannkuchen2) Der „Internationale Frauentag“ bedeutet mir viel.3) Nikolauszöpfe für alle in unserem Hauseingang4 BürgerReporter-Treffen bringen sozialen Zusammenhalt, wie in Quedlinburg5 Es fehlen mir meine Veranstaltungen – und gerade für Blinde und Sehschwache6) Gern möchte ich einen Frühlingsnachmittag gestalten – für meinen ausgefallenen Adventsnachmittag 2020