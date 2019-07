Jubiläumskonzert der Musikschule „Fröhlich“

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Wieder Sommerkonzert im Kurpark Friedrichrodas, wieder die Akkordeonspieler mit ihrer in und mit der Musikschule aufgesogenen Spielfreude und ihrer hohen Wertschätzung ihrer Leiterin: Cordula Bischof!War der Samstag (29.06.) auch glühend heiß, gab es vor der Freibühne kaum schattige Plätze, mussten die Regenschirme als Sonnenschirme herhalten, so wurden alle Gekommenen (vorwiegend Eltern, Geschwister, Großeltern) begeistert von einer herrlichen abwechslungsreichen und sehr kinderfreundlichem Veranstaltung.Überall sah ich fröhliche Gesichter, leistungswillige Akkordeonspieler (auch Tiiolaspieler), wunderbar Helfende der „Großen“ und nicht zuletzt eine (wie immer) feurige Leiterin der Musikschule!Es sollte ein regelrechtes Musikfest werden, in das aber auch alle Anwesenden - Musiker wie Besucher - eingebunden wurden und auf diese Weise stellenweise die Hitze vergessen konnten.Besonderes Augenmerk legte Cordula Bischof darauf, dass die Musikus-Kinder der Kindergärten eine Kopfbedeckung trugen, was auch bis auf ganz wenige gut klappte, so dass sie ihre Programmteile und die dafür notwendige Zeit gut durchstehen/sitzenkonnten.Schließlich ist noch zu erwähnen, dass die Eltern darauf hingewiesen wurden, ihre Kinder zur Seite zu nehmen, wenn sie nicht mit fotografiert oder gefilmt werden sollten, weil Fotos und Videos für die Öffentlichkeitsarbeit der Musikschule verwendet werden.Im Vorfeld war dafür gesorgt, dass die jungen wie langjährigen Musiker noch etwas trinken konnten. Auch für die Besucher war extra ein Stand eingerichtet, wo Wasser gereicht wurde – für eine kleine Spende.( ca. 07 Min )Nun kann ich natürlich in diesem Beitrag nicht das gesamte Konzert mit all seinen Extras beschreiben. Werde mich auf einige Dinge beschränken, mit deren Länge ich den Leser vielleicht etwas herausfordern werde – aber es lohnt sich.Wer kennt „Boomwhacker“, die „Großen“ zeigten diese Plasteröhren () und waren dann sogar im Konzert mit den Akkordeonspielern., welcher vier besondere Tiere Hatte, welche die Besucher darstellen sollten/wollten und von den Kindergartenkindern (kleinsten Musikussen) gesungen wurden – zum Akkordeonspiel der „Ode an die Freude“.( ca. 13 Min )Doch die Vielfalt und das begeisternde Engagement gerade der Kindergartenkinder ist wohl an´m besten zu erkennen, als sie trommelten und dann von „Drachenkindern“ sangen und tanzten.Gerade das Tanzen zeigte die Untershiedlichsten Ausdrucksmöglichkeitn, die insbesondere beim "Po-Wackeln" zu artistischen Höchstleistungen führten und liebevollem Schmunzeln Anlaß gaben.( ca. 05 Min )Mit einem Abschiedslied endete diese tolle Veranstaltung.Nur noch ein gesamtes Gruppenbild und eines der Mitglieder des „Orchesters“ waren noch gewünscht und schlossen diesen ersten Teil des Jubiläumsjahres ab.Im November wird es ein weiteres Jubiläumskonzert (für die „Großen“) geben.( ca. 08 Min )________________________________________Hier noch ein paar Rückblicke: