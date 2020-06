Imposante Wandmalerei in Gotha

So auch in Gotha.Täglich fährt man daran vorüber, freut sich und denkt, dass man das doch mal fotografieren sollte.Dabei ist es lange Zeit geblieben.Jetzt aber bin ich nachmittags extra los, um beide Gemälde zu fotografieren und hier ins Internetportal zu setzen. Sie haben es beide mehr als verdient, meine ich.Das erste Gemälde ziert die Giebelwand eines alten Neubaublockss im Gothaer Westviertel, während das zweite am Rand der Innenstadt gegenüber dem Supermarkt „Kaufland“ zu sehen ist.(„BGG“ steht für: „Baugesellschaft Gotha mbH“)