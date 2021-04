Ich lasse mir das „Ostern“ nicht vermiesen !

an die Kindheit, das Ostereiersuchen beim Spaziergang, wo plötzlich ganz unerwartet links und rechts des Weges kleine Überraschungen zu finden waren.daran, wie man den eigenen Kindern etwas versteckte und es dann von ihnen gefunden wurde. Liefen sie vorüber, hatte man immer eine Idee, weshalb einige Schritte zurück doch ganz gut waren., mich darüber zu freuen, was die eigenen Kindern von Ostern mit den Enkeln mitteilen.Nun in der gegenwärtigen etwas tristen Osterzeit, in der man selbst bei Frühlingsspaziergängen getroffenen Menschen nicht zu nahe treten soll, oft allein ein froher Ostergruß in Maskenverkleidung der Freude Ausdruck gibt, mit ihnen den Frühling und die Osterzeit hochleben zu lassen.Genau in diese Zeit der Osterferien fiel auch dieses Jahr die Mathematik-Probe-Prüfung der Gothaer Schülerhilfe. Am ersten Tag wurden die Aufgaben vergeben und arbeiteten die Schüler an ihren Lösungen. Da sitzt man als Lehrer eher nichts tuend daneben.Schmunzelnd saß ich somit am Gründonnerstag und bastelte eine Osterhasenfamilie (Mutter / Vater / Kind) und klebte sie auf eine Pappscheibe. Nun sitzen sie auf den Briefkästen und strahlen die Vorübergehenden an!Es sind zwar keine hochwertigen Kulturergebnisse, doch sind es ja die Idee, ihre Umsetzung und Ausstrahlung auf diejenigen, welche diese Osterhasen-Familie sehen. Deren– dazu brauche ich es selbst gar nicht mit zu erleben.Und noch etwas werde ich wie jedes Jahr zu Ostern tun, eine kleine Ostergruß-eMail an eine Reihe von Menschen senden, an die ich gerne denke, mit denen ich mal gearbeitet hatte, mit denen mich Interessen und Kultur verbinden. Freilich ist es wieder so, dass alle Adressaten sich möglicherweise darüber freuen, während andere meinen könnten, dass sie auch eine solche eMail hätten bekommen sollen. Doch so ist es immer: Schreibt man allen bis auf einen Menschen, dann resümiert dieser, dass er nie Post bekommt – und allein das wird verbreitet.Ebenso ist es mit Grüßen, die man als Antwort erhält. Früher bekam ich ganz selten einen Antwortgruß. Die letzten Jahre hat sich das allerdings erfreulich geändert.Bevor ich selbst die Post absende, kommen bereits liebe Grüße. Auch antworten nun mehrere auf meine Grüße.Sehr gut, dass dieses kulturvolle Miteinander nicht unter den gegenwärtigen Lebenseinschränkungen leidet!Es wird sicher auch die Zeit kommen, in der die Politiker nicht mehr zu spät Entscheidungen treffen und sich dann auch noch dafür selbst loben, was bald Gutes kommen wird (eher: könnte).Darauf nur zu warten, ist falsch, dafür sich selbst aktiv mit einzubringen, lässt den Weg erkennen.________________________________________________________________________________Hier können die Osterei-Häus'chen angesehen werden: