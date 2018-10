Hochachtung gegenüber den Helferinnen des „Hoffestes des Gothaer Frauenzentrums“

im Frauenzentrum Gothas, zu dem viele kamen und sich rundherum wohl fühlten, mitmachten und dieses Erlebnis voll genossen!Nun war ich unmittelbar vor dem Feiertag der Deutschen Einheit wieder im Frauenzentrum und war erstaunt über ein Buffet, welches mich da hübsch gestaltet empfing.Es war für die Helferinnen, welche das Hoffest mit vorbereiteten und auch wieder alles so aufräumten, dass es hinterher wieder so aussah wie vordem!Letzte Handgriffe der beiden Macherinnen des Frauenzentrums konnte ich noch miterleben und so auch sehen, welche Liebe und Freude sie da hinein steckten, damit die erwarteten Helferinnen mit dieser Art der Danksagung ein würdiges weiteres Erlebnis beschert bekommen würden._____________________________