Heute: Schnupperkurs des Gothaer Handglockenchores

– ein, während Nachmittag auch den Erwachsenen diese Gelegenheit geboten wurde.Das musste ich mir doch wenigstens einmal anschauen!Als ich im Übungsraum ankam, wurde ich vom Chorleiter, Matthias Eichhorn, begrüßt, der mich den Eltern des gekommenen Jungen als BürgerReporter (und Mitglied des Fördervereins) vorstellte.Einerseits war ich verdutzt, dass nur dieser Junge angemeldet war. Doch das hatte auch sein Gutes, diese Einführung des Handglockenchorleiters voll erleben und genießen zu können.Da Fotos bei der Präsentation von Musikinstrumenten weniger prickelnd sind als ein Video, habe ich zwei kurze zusammengestellt, wodurch der Beitragleser sich selbst eine Meinung bilden können über die Herrlichkeit der Instrumente – Klangstäbe und Handglocken – wie auch die wunderbare Art, sie zu erklären und im wahrsten Sinne begreifbar zu machen.Hoch interessiert und selbst bereits daheim ein Keyboard habend, nahm der Junge alles auf und hatte keine Angst vor den Instrumenten und deren Verwendung. Beginnend mit den Klangstäben war seine Erwartung doch schnell deutlich, auch Handglocken zu sehen und gar bedienen zu dürfen.Favorit war da natürlich eine der großen Basshandglocken, die sowohl eindrucksvoll in ihrer Größe, ihrem klang aber auch ihrem Anschaffungspreis sind.( ca. 05 Min – erst einmal die Klangstäbe )( ca. 03 Min – nun die Handglocken )Als ich für diesen kurzen Beitrag ausreichende Eindrücke gewonnen hatte und den Übungsraum verließ, kam ein Mädel mit ihrer Mutti hinzu.Nun könnte man meinen, dass das Interesse an dieser Schnupperzeit enttäuschend gering gewesen war. Doch dieses Angebot entstand keinesfalls aus Nachwuchsmangel des Handglockenchores sondern der Öffnung gegenüber Interessenten, die bislang keinen oder wenig mit diesen Klangkörpern in Berührung gekommen sind.Somit eine freiwillige Ergänzungsform zu den zahlreichen Schülern, welche in Gotha Handglockenspiel praktisch erlernen – so in etwa die Worte des Handglockenchorleiters.Wieder hatte ich eine begeisternde Form der Ausstrahlung unseres Gothaer Handglockenchores erleben dürfen.Danke!_________________________________