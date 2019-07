Handglockenchor vor Fahrt nach Ohio

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Am 09. Juli begeben sie sich auf die Reise im Flieger. Bis zum 22. Juli werden sie eine Reihe von Konzerten spielen und damit ihre Leistungen demonstrieren – verbunden mit dem Dank, einst die ersten 49 Handglocken geschenkt bekommen zu haben, was die Geburt des Gothaer Handglockenchores bedeutete.Im Video kann man Matthias Eichhorns Worte zu dieser Ohio-Reise und den ersten musikalischen Beitrag der Generalprobe hören.( ca. 06 Min )Die herrliche Atmosphäre der Generalprobe veranlasste mich dazu, neben den Musikstücken auch das emsige Umstellen der Musiker aufzunehmen – wo muss wer stehen, was ist beim nächsten Stück seine Rolle.Das war sehr interessant und verdeutlichte ein weiteres Mal, mit welcher Freude, welchem Engagement alle dabei sind. Klar ist freilich auch, dass ich diese Videos allein dem Handglockenchor auf DVD gebrannt zukommen lasse.Ein paar Fotos aus der Generalprobe seien hier aber noch mitgegeben: