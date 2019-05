Gothas Myconiuspreisträger 2019 - „Käfer-Fürst“ Ronald Bellstedt

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Und weil einerseits dieser Ronald Bellstedt wahrlich auch ein Repräsentant Gothas ist, weil andererseits „Gotha adelt“ ein Markenzeichen dieser Stadt ist, scheint mir „Käfer-Fürst“ natürlich humorvoll aber auch keineswegs abwegig.Der „Myconius-Empfang“ am Donnerstag, den 02. 05. 2019, in Gothas Stadthalle zeigte nicht nur durch die Laudatio des Oberbürgermeister Knut Kreuch und Dankesworte des Preisträgers Ronald Bellstedt sondern auch die zahlreichen ihn ehrenden Gäste auch aus Partnerstädten der Residenzstadt, zahlreiche Politiker von Bund bis zum Stadtrat wie vor allem wichtige Menschen, die auf seinem Lebensweg bedeutend waren und sind, welche hohe Bedeutung diese Auszeichnung der Stadt besitzt.Musikalisch umrahmt wurde die Preisverleihung durch den Bassisten Gunther Emmerlich in Begleitung am Flügel von Matthias Suschke. Eine passende wie zusätzlich ehrende Ergänzung des Empfangs.Eine besondere Freude war, dass die erste Myconius-Preisträgerin, Helga Kukulenz, anwesend war. Immerhin ist es ihrem Engagement mit zu verdanken, dass Gastonia (USA) in Gothas Städtepartnerschaften bis heute eine hervorragende wie aktuelle große Rolle spielt, wie das auch an diesem Empfang deren gekommenen Gäste mehr als verdeutichten.Sie war nicht die einzige der Myconius-Preisträgerin. Auch das gab dem Empfang eine wunderbare Bedeutung.Die beiden Reden, die Laudatio sowie die Dankesworte Roland Bellstedts, können wohl am deutlichsten zeigen, welch hohen Stellenwert der Preisträger und sein Wirken in Gotha haben:( ca. 10 Min – Laudatio )( ca. 05 Min – Dankesworte )Die Beigeordnete Gothas, Marlies Mikolajczak, schloss den Empfang mit Dank an alle daran Beteiligten bis hin zu den zahlreichen guten Geistern der Vorbereitung und gesamten Betreuung. Die Gäste wurden schließlich zu einem kleinen Sektempfang eingeladen, der freilich zu zahlreichen Gesprächen genutzt wurde.