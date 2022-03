Gotha hat seine 1979 geraubten und nun restaurierten Gemälde wieder zurück

Genau kann ich mich noch daran erinnern, wie 1979 die Gothaer Bevölkerung aufgerufen wurde, beim Wiederfinden der geraubten Gemälde mit zu helfen. Die Gothaer Ausfallstraßen wurden überwacht.Doch alles war vergeblich.Die Gemälde waren weg.Der Besuch dieser Gemälde war für mich durch die lange Coronazeit wahrhaftig wieder die erste größere Begegnung mit der Kultur – undDie Besucher können den besonders ausgestalteten Raum der fünf Gemälde noch bis in den August diesen Jahres sehen und ihre Pracht bewundern.Doch das ist ja noch nicht einmal das Besondere.Die Gemälde sind in der Raummitte aufgebaut. Wenn man hinter ihnen und der Wand entlang geht, kann man einige Belege dafür sehen, was man an Fehlern und Mängeln entdeckte aber auch wie sie restauriert wurden.Eine vortreffliche und sehr interessante Ergänzung der Ausstellung der fünf Gemälde.Ein Blick auf die Gemälde vor ihrer Restauration: