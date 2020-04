Freude auf Ostern

Sich davon einschüchtern lassen?Gern denke ich an die Osterspaziergänge des „mdr“ zurück. Als wir die Ströme von Menschen zur und von der Wachsenburg sahen, erlangte Goethes „Osterspaziergang“ eine beeindruckende Lebendigkeit.was sich freilich in Bautzen nicht nur zu Ostern sehen und bewundern lässt.Dieses Jahr findet aus gegebenem Anlass kein Ostermarkt auf Gothas Schloss statt – echt schade.Desto mehr freue ich mich einerseits bereits auf das kommende Jahr, wie ich mich auch über all die bereits dort erlebten Märkte freue!Wie viel wertvoller ist eine Freude, wenn man sie mit anderen teilen kann?!Deshalb hier ein Rückblick auf vergangene Ostererlebnisse in meinen MH-Beiträgen: