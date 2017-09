Festkonzert zum 30jährigen Jubiläum „Handglockenchor Gotha“ (09.09.2017)

Etwas früher gekommen, konnte man das abschließende Proben und dabei die Fröhlichkeit und das leidenschaftliche Engagement der Glockenspieler, ihren Gemeinschaftssinn und die sehr gute wie motivierende Leitung durch Matthias Eichhorn miterleben!War der Jubiläumstag auch bereits Anfang August, so begeisterte der Handglockenchor am 09. September seine Fans, die gekommenen „ehemaligen Mitglieder“, Ehrengäste und Familienangehörige der Spieler sowie die weiteren Interessierten in der Augustinerkirche.Das abendliche Konzert dauerte fast zwei Stunden – was wohl kaum einer beachtet haben dürfte, weil die vorgebrachten Stücke einzeln wie auch in ihrer Gesamtheit einfach mitreißend waren!( ca. 07 Min – Begrüßung und Auftakt )Der Leiter des Handglockenchores dankte in seinen Worten allen für ihr Kommen, wies auf die etwas größere Konzertlänge (und in diesem Zusammenhang auf die Toiletten) hin und erwähnte schließlich ein kleines Bankett nach dem Konzert.(Wie er dabei zu Schmunzeln bis Lachen anregte, kann man im Video hören.)( ca. 09 Min – Dank allen Gekommenen und Bassglocken! )Als Pfarrer Larry Hoffsis und seine Frau Cindy von der Epiphany Lutheran Church in Dayton (Ohio/USA) vortraten und das Mikrofon ergriffen, ahnte man schon, dass nun etwas Besonderes kommen würde:Beide erinnerten daran, wie sie vor 30 Jahren einen Satz Handglocken nach Gotha brachten, welche Schwierigkeiten an der damaligen Grenze zwischen DDR und BRD überwunden werden mussten, mit welch großer Freude sie empfangen und das Geschenk in Empfang genommen wurde.Nun waren sie extra zum Jubiläum wieder gekommen und hatten erneut ein Geschenk mitgebracht – zwei T-Shirts für den Chorleiter Matthias Eichhorn und seine Mutti, Elke Eichhorn, die den Handglockenchor damals gegründet hatte. Die Aufschrift der T-Shirts ist: „HANDBELLCHOIR GOTHA 30th ANNIVERSARY 2017“ (Handglockenchor zum 30ten Jubiläum 2017)Die ehemaligen Mitglieder des Handglockenchores hatten für das Jubiläum im Vorhinein ein selbst gewähltes Stück geprobt, welches sie als Geschenk darboten.( ca. 07 Min – T-Shirt-Geschenk und Spiel der „Ehemaligen“ )So nimmt es nicht Wunder, dass hier auch noch die Jüngsten der Spieler angesprochen werden sollen. Schließlich noch ein Höhepunkt des Konzerts „Ein feste Burg ist unser Gott“.( ca. 12 Min )______________________________________________Weitere Beiträge hier zum: