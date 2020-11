Erst waren es ja einfach nur Steine . . .

So wurden aus den einfachen Steinen kleine Kunstwerke, die sich willkürlich aneinander reihten.Mit Sommerabschluss wurden sie eingesammelt und in einen Bottich der Kindertagesstätte für ein „Einpflanzen“ (vielleicht als eine Sonne) im kommenden Jahr. Freilich konnten sie nicht als Pfad liegen bleiben, um durch die Witterung nicht an Farbe zu verlieren.Das wird natürlich geschehen, wenn sie dann „gepflanzt“ sein werden.So kam es zum „Steine . Projekt“, welches abgeschlossen ist und am Montag auf CD gebrannt an die Kindertagesstätte übergeben wird.So habe ich mir nun die einzelnen Buchstaben anzeigen lassen, um aus ihnen die attraktivsten Steine heraus zu kopieren und als DIE TOLLEN 100 hier an den Beitrag zu heften.Wer sich die Buchstaben ansehen möchte, kann ja das Video ansehen im Beitrag: