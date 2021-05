Ein „Teufelsweib“ . . .

Alle möglichen Teufel aus Glas habe ich gesehen, gab es auf den Weihnachtsmärkten, hatten auch Kollegen daheim in ihrer Vitrine.Wo ich auch suchte und nachfragte. Aus Glas ein mundgeblasenes „Teufelsweib“ war nicht im Angebot.Schließlich aber fand ich sogar in Gotha ein Geschäft, sah blitzartig, dass in den Auslagen das Gesuchte stand, kaufte dieses „Teufelsweib“ und verschenkte es an eine Kollegin, welcher dieser Artikel gerade noch gefehlt hatte.Für meine Nachmittagsveranstaltung „Musikalisches LiteraturCAFÉ“ begann ich, den Teufel zum Thema zu machen. Habe ich mich auch etwas hineingelesen, so traute ich mich nicht, diese Thematik selbst vorzutragen.Wie es der Zufall wollte, ergab sich aus einem Gespräch über meine teuflische Absicht, dass ein Bekannter leidenschaftlicher Teufelsachensammler war. Er lud mich zu sich ein – und ich war begeistert, was ich da alles zu sehen bekam.Klar, dass ich ihn gewann, über sein Hobby – alles im Zusammenhang mit dem Teufel – in meiner Veranstaltung zu referieren.Somit hatte ich in meinem „Musikalisches LiteraturCAFÉ“ einmal das Thema „Hexen“ gehabt und nun „Teufel“ - Herz, was willst du mehr?Die einzelnen Teilthemen wurden von Musik verbunden. Zu den Themen selbst zeigte ich einige meiner bei ihm daheim gemachten Fotos seiner Teufel-Sammlung.Den Gesichtern der Besucher konnte ich entnehmen, dass sie verwundert / erstaunt / beeindruckt waren, was ihnen da an Informationen geboten worden war!Und ich war erneut stolz und glücklich über diese Veranstaltung meines „Musikalisches LiteraturCAFÉ“!_________________________