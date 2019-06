Durch Görlitz spaziert – begeistert

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Allerdings ein „Hindernis“ begrüßte uns: Europa-Marathon in beiden Stadtteilen Görlitz (deutsch und polnisch), so dass die Stadt schier abgeriegelt war. Doch die Polizei ließ uns (bei einer guten Situation) durch, in die Innenstadt – mit dem Hinweis, dort vielleicht einen Parkplatz zu finden und von dort in den Stadtkern zu laufen.Wir fanden eine Parklücke wahrlich vortrefflich im Stadtkern. Um uns herum liefen Marathonläufer mit hohen Startnummern, die sich offensichtlich auf ihren Start vorbereiteten. - Später gerieten wir auch an Stellen, die allein den Läufern gehörten. So auch die Brücke zwischen Deutschland und Polen.So wurde spätestens da klar, dass ein Autoabstecher nach Polens Stadtteil ausfallen musste.Umso mehr erfreuten wir uns an den zahlreichen wunderbaren Häuserfassaden, den wunderbaren Toren, den Gewerbeschildern an vielen Häusern und natürlich auch den Brunnen dieser Stadt.Das Spiel einer Querflöte machte das Ansehen der Häuser noch wirkungsvoller und schöner.( ca. 01 Min )Nach Görlitz fuhren wir noch nach Löbau und von dort wieder- voller herrlicher Eindrücke und der Sicherheit, einen wunderbaren Ausflug erlebt zu haben.