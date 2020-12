Die Herzenswärme der Weihnachtsbäume 2020

Das ist gerade in diesem Jahr besonders wichtig, weil damit der großen Freude Ausdruck gegeben wird, an diese zu denken. Dabei steckt allein in „Frohe Weihnachten!“ bereits „und Gesundheit!“ mit drin – mehr als in vielen Jahren zuvor.So habe ich so circa 30x ein Foto von unserem diesjährigen Weihnachtsbaum – eigentlich dem Anblick unseres Weihnachtszimmers vor der Bescherung – gesandt.Dann war ich aber total überwältigt, als von den meisten ein Foto ihres Weihnachtsbaumes als Antwort kam! Natürlich hätten es ein paar Worte auch getan, hätten diese mich auch freudig erreicht. Doch diese so privaten „Antworten“, diese Freude, gerade dieses Jahr es sich ganz toll weihnachtlich gemacht hat, diese weihnachtliche Ausstrahlung zurück und weiter zu geben, das war schon überwältigend, mehr als überraschend und ein wunderbares warmes Gefühl, dass es nicht Wunder nimmt, mehrfach Tränen abzuwischen.____________________________________________Hier nur eine Kostprobe der beschriebenen Weihnachtsbäume.