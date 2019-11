Cordula Bischof & 25 Jahre ihrer Musikschule „Fröhlich“

Bereits im Sommer (29.06.) hatte es den „ersten Teil“ speziell für die „Kleinen Akkordeonspieler“ und angemeldeten „Neulinge“ im Kurpark Friedrichrodas gegeben.War das schon ein tolles Konzert, bei dem die, etwa 80 Jugendliche im Zaum halten musste ( wie stets voll unterstützt von „ihren Großen“ ), so war das gestrige Konzert für die Musikschule und speziell dessen Orchester der wahre Höhepunkt!Die Kirche war schier bis auf den letzten Platz gefüllt – auch auf der Empore – mit den Familien der Musiker, Freunden, Interessierten und natürlich auch ehemaligen Musikschülern. Meine 25 Nelken waren keineswegs die einzigen Blumen, welche zu diesem Jubiläum gereicht wurden. Für sie gab es gar keinen Platz im „Bühnenbereich“. Alles wurde eingenommen vom Akkordeonorchester. Hinzu kamen noch die zahlreichen verlegten und am Boden festgeklebten Verkabelungen.Als sich Cordula Bischof schließlich nach dem Konzert bei allen Gekommenen und Helfern und im Musikschulalltag ihr Bemühen unterstützenden Familien, Schulen; Kindergärten bedankte, war sie sichtlich gerührt im Angesicht dieser fünfundzwanzig schönen und hart erkämpften Jahre. Bei ihrem besonderen Dank an ihren Ehemann verschlug es ihr die Sprache._____________________________________