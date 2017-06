“Big-Band” der Kleismusikschule “Louis Spohr” spielte unter dem Motto: “Mut zum Hut!”

Das Wetter war schön aber doch wohl zu heiß, so dass der Zustrom der Besucher geringer ausfiel (meines Erachtens), als es in den letzten Jahren war.Gegen 16 Uhr hatte das Terrain aber deutlich an Besuchern gewonnen, die wegen des Konzerts der „Big-Band“ der Kreismusikschule „Louis Spohr“ kamen und wie immer mehr als belohnt wurden mit einer Musikbreite und dem Feuer dieser „Big-Band“, was alle in ihren Bann zogen.( ca. 05 Min – Rundherum und Konzerteröffnung )Im Reigen der Begrüßungsworte formulierte die Leiterin der Kreismusikschule, Bärbel Michl, das Motto des Tages: „Mut zum Hut!“ – und ging selbst mit gutem Beispiel voran!( ca. 07 Min – Begrüßungsworte )Wenn ich mich daran erinnere, dass ich bereits seit 2011 über eines dieser Freiluftkonzerteberichtet habe, freue ich mich, dass diese Musikschule nach wie vor ein wunderbarer Magnet ist.( ca. 06 Min – weitere Konzertausschnitte )Vielen Dank auch meinerseits an alle, die dieses Konzert wieder ermöglichten – vor allem natürlich die Musiker selbst, deren Leidenschaft immer wieder begeistert.___________________________________Hier die spezielle Gruppe: