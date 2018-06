"Benefizgala 2018" - für krebskranke Kinder steht "Gotha mit Herz"

da ich alles per Video aufgenommen habe







Großer Dank allen, die zum Gelingen dieser "Benefizgala 2018" beigetragen haben!





Viele Spender waren gekommen, um einerseits ihr Interesse zu bekunden aber auch das avisierte wunderbare Programm zu erleben. Auch die auftretenden Künstler verzichteten zu Gunsten des Anliegens auf ihre Gage und zauberten regelrecht etwas Unvergessliches!Der Initiatorin der Gala, Sylvia Schäfer, standen viele zur Seite, die Benefizgala im Saal des Klosters zu ermöglichen – von der Technik bis hin zur Pausenbetreuung im Klosterinnenhofgang, von der Ausgestaltung über die Programmführung bis hin zur Unterstützung durch frühere Schüler der Frau Schäfer.Die Einladung war verbunden mit einer Spende für diese Benefizgala verbunden. Einerseits eine verständlich wie gute Idee, wie auf der anderen Seite ein Beitrag für die Kinder, welche mehr denn je der Hilfe bedürfen.Nun gibt es auf der ganzen Welt viele hilfsbedürftige Kinder. Doch dürfen wir vor diesem Hintergrund nicht außer Acht lassen, dass es zahlreiche auch in Deutschland und noch näher betrachtet direkt um uns herum gibt, denen es zu helfen gilt.Das Engagement dafür wurde von allen Gekommenen deshalb besonders gelobt und auch durch Worte einiger Ehrengäste voll bestätigt - verbunden mit dem Dank an die Initiatorin Sylvia Schäfer.Meine weitere "Spende" sehe ich in diesem Beitrag, mit dem das Erlebte in Gänze und würdig in Erinnerung gehalten werden kann.Weiterhin werde ich Sylvia Schäfer eine DVD brennen, auf der alle Veranstaltungspunkte gespeichert sind,- zusammen mit den gemachten Fotos.Den vielversprechenden Anfang machten Alexej Barchevitch (Violine) mit Jens Goldhardt (Klavier). Sylvia Schäfer betonte danach, dass es sich beide nicht nehmen ließen, mitzuwirken, obwohl Alexej Barchevitch in Eisenach zu einem zeitnahen Konzert musste. Allein daran wurde bereits deutlich, wie wichtig diese Gala den Künstlern wie auch allen Gekommenen war!( ca. 09 Min )Welche Bedeutung die Kultur für die Jugend hat, wurde deutlich am Gesangsbeitrag von Elisa Jarosch (Kreismusikschule „Louis Spohr“) wie auch an den aktuellen „Gothaer Starlights“. Die Freude und das Feuer dieser Auftritte ergriff alle im vollem Saal.( ca. 07 Min )Die Pause gab allen die Möglichkeit, sich über das Erlebte auszutauschen sowie für das leibliche Wohl zu sorgen und dabei im Kreuzgang des Klosterinnenhofes die Beine zu vertreten.Die Gesichter zeugten davon, wie sehr es allen bereits bis dahin gefallen hatte. Die Mädels der „Gothaer Starlights“ warben unermüdlich um weitere Spenden. Es war eine Benefizgala des rundherum Wohlfühlens!Nach reichlichem Ausspannens ging es schließlich weiter in den zweiten Teil.Einer der wohl besonders erwarteten Beiträge des Abends war offensichtlich der Auftritt der Kammersängerin „Jeanette Scovotti“, deren zarte wie auch gewaltige Stimme einfach jeden die Luft anhalten ließ.( ca. 06 Min )______________________***(Violine) &(Klavier)***(Gesang) & Begleitung durch Frau Gerth (Klavier)******(Europameisterin im Showtanz)***(Harfe)***(Journalist und Autor) – als „Martin Luther“***– mit „Mama Mia“***(Harfe) – die Harfe als Orchester***(Kammersängerin) &(Konzertpianistin)***(Lesung)***(Klassischer Tanz)***(Sopranistin) & Christiane Richter (Harfe)( Von jedem Beitrag sind Fotos angegeben. )Die Worte der Initiatorin Sylvia Schäfer, des Oberbürgermeister Knut Kreuch, des Landtagsfraktionsvorsitzenden der CDU Mike Mohring und schließlich von Prof. Dagmar Schipanski zeugen von der großen Bedeutung dieser Benefizgala und seien hier zum Schluss angegeben:( ca. 23 Min )