Barockfest 2019 – Innenhof „Schloss Friedenstein & Biwak // Samstag, 24.08.2019

Rückblicke:

Wie jedes Mal, startete ich mit meinem Rundgang entlang der Kolonnaden, um auch jeden Aussteller aufgenommen zu haben (fast eine kleine Werbung für jeden und natürlich das Barockfest sowie Gotha). Durch die Dacharbeit an einem Teil des Westflügels waren einige Bögen nicht belegt aber mit interessanter Information an den Baustellengittern behängt.Noch den Innenteil des Schlosshofes fotografiert – und ich war wieder begeistert, was alles angeboten wurde und die Liebe zum Detail zeigte, das lebende Interesse des jeweiligen Ausstellers.Gerade war es 11 Uhr, als der Hofstaat aufgerufen wurde und sich den Weg durch die Besucher des Barockfestes bahnte, um auf die Bühne zu gehen. Begleitende Worte, welch besonderes Ereignis bevor stand und welche Wichtigkeit Herzog Friedrich III habe, waren sowohl interessant wie informativ und gaben dem Procedere ein herrliches Flair.Schließlich kam das Herzogpaar in der Kutsche und schritt ebenfalls auf die Bühne, von wo aus Friedrich III und seine Gemahlin Luise-Dorothee Worte an das Volk richteten.Kaum darauf gefreut, war das gesamte barocke Schauspiel auch schon wieder zu Ende, hatte aber in die Gesichter der Umstehenden Fröhlichkeit und Dank gezaubert.( ca. 10 Min – Herzogpaar und Hofstaat präsentieren sich auf der Bühne )Nun konnte ich mich dem Fotografieren der barocken Kleidung widmen. Reichlich war das Angebot – und einfach wunderschön der Anblick wie auch der demonstrative Stolz, eine solche Kleidung zu tragen und sich damit präsentieren zu können!Etwas erstaunt waren einige Damen, als ich sie bat, sich umzudrehen, dass ich sie von hinten fotografieren konnte und damit einen Gesamteindruck der Kleidung bekam. Der Leser wird das bestätigt finden.So traf ich auch auf eine Gruppe, in der mir eine Frau besonders auffiel durch ihre (für mich) wunderbare Ausstrahlung (*). Kein Wunder, dass ich mehrere Fotos machte und sie ins Startbild aufnahm: „Gräfin von Schloss Pillnitz“.Als ich den Innenhof des „Schloss Friedenstein“ verließ, hörte ich den leisen zarten Klang einer Violine aus dem Biwak im Rosengarten (unterhalb des südlichen Hangs des Schlosses). Das hatte ich schon einmal erlebt und konnte auch diesmal nicht anders, als das Biwak-Lager zu besuchen. Ein Stück des Violinspiels konnte ich noch erhaschen. Das ganze Lager strahlte eine Ruhe aus (weil ja alle oben im Schloss waren) und rundete meinen Barockfest-Besuch ab.( ca. 01 Min – Violinenspiel im Biwak-Lager im Rosengarten )Wenn es klappt, werde ich beim kommenden Barockfest neben dem Vorabendund dem Schlosshof auch das Angebot im Schloss aufzunehmen. Für das abendliche Samstag-Konzert und abschließende Feuerwerk am Samstagabend hatte ich diesmal keine Gelegenheit, hörte nur das Krachen des Feuerwerks.( ca. 01 Min – Rundumblick im Innenhof des „Schloss Friedenstein“ )_____________________________________________________(*) = Als ich Heide sagte, eine tolle, hübsche Frau fotografiert zu haben, war die Reaktion weiblich ablehnend. Zeigen müsse ich sie ihr nicht unbedingt. - Als sie aber dann die Fotos ansah, meinte sie „hast Recht“! Dann schmunzelten wir beide._____________________________________________________