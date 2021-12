Ach, das hatte ich ja bereits gemacht ?

Es geht mir mitunter zu schnell, wie neue Erlasse die vorherigen wegwischen, so dass selbst im MDR gesagt wurde, dass gemachte Erklärung der geltenden Bestimmungen beim letzten Wort schon nicht mehr aktuell sein können.Doch nun ist es eben einfach so, dass mein Adventsnachmittag 2021 ausfallen muss.Da fiel mir ein, doch einen gewesenen, was die Lieder und Musik anbelangt, doch zu einem Video zusammenzustellen und anzubieten!Gute Idee, meinte ich – und fand, dass ich dies ja schon für 2020 umgesetzt hatte: