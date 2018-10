22.Metallgestaltertreffen "gotha glüht" – Preisvergabe fürs Thema "Licht und Schatten" (und mehr)

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Simon und Leonhard Laue

Marika und Roger Widdermann

Ralf Schmidt



Die Reihe der Exponate war wie immer eindrucksvoll. Zuerst werteten die Besucher für den Publikumspreis der Stadt Gotha. Es war regelrecht schwer, zum Fotografieren an einzelne Stücke heran zu kommen, da überall Interessenten standen und begutachteten.Dann aber zog sich die Jury zurück, um die Preise zuzuordnen. Und es dauerte gar nicht lange, da war der Augenblick gekommen – die Preisverleihung stand der Bühne zur Verfügung!Inzwischen ließ ich meinen Blick noch einmal über den ruhigen Schmiedeplatz streifen. An verschiedenen Stellen sah ich kleine Gruppen fröhlich plaudernder Schmiede - auch mit interessierten Zuschauern -, so dass klar war, es hat allen gefallen und sicher werden eine Reihe der Schmiede gerne wieder kommen, um sich erneut mit Schmiedekollegen zu messen.Auch haben viele bemerkt, dass die Absperrung neu gestaltet war und den ganzen Platz regelrecht veredelte.Zuvor allerdings gab es eine Besonderheit:Er war gerichtet worden und sah sehr attraktiv aus, wenn man das bei solchem „Exponat" sagen kann.Die Versteigerung begann mit 50€ und endete schließlich . . . (siehe Video).( ca. 06 Min )Danach wurden die beidenwaren schon erstaunt, diesenzu bekommen. Noch mehr verwundert waren sie, als sie von der Bühne gegangen waren, sofort erneut auf diese gebeten zu werden, umzu bekommen.Eine kleine Seltenheit, dass der Publikumspreis und ein Jurypreis zusammen vegeben wurden, was allerdings auch zeigt, mit welchem Sachverständnis das Publikum an die Bewertung gegangen war.DenDer. Der Preisträger war erstmals bei „gotha glüht" und sichtlich beeindruckt, sogar die höchste Auszeichnung bekommen zu haben.( ca. 13 Min )Waren die Bombensplitter-Versteigerung und die Preisvergabe schon selbst Höhepunkte des 22. Metallgestaltertreffens, so gab es einen weiteren, der gleichzeitig den Abschluss des Treffens und der Aktivitäten der Mitglieder des Vereins „gotha glüht" war.( ca. 07 Min –_______________________Als ich Freitag auf den Buttermarkt kam, erlebte ich die Freude über das Wiederbegegnen der Schmiede und eines aus Tschechien. Nun schloss sich der Kreis, als ich diesen Schmied zum Abschluss neben mir stehen und fotografieren sah. Sein freudiges Gesicht zeigte, dass sein Kommen ein voller Erfolg war und er sicher wieder kommen wird.Wiederkommen möchte auch der Schauspieler Heinz Hoenig, dessen Rückenaufschrift ich fix noch fotografierte „SCHEUNE 86 – KINDER schmieden Zukunft!" - Kennzeichnung seines Programms und Ziel des Schmiedens und der Verlosung eines „Friedensnagels" am Freitagabend auf dem „Käse- & Weinmarkt"war.Mein jährliches Schlendern über den (9.) „Handwerker- & Spezialitätenmarkt" wird die Reihe meiner Beiträge zum 22.Metallgestaltertreffen abschließen