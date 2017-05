„21. Gothardusfest“ (05.-07.2017) – Sonntag: noch einmal durch das Stadtfest geschlendert

Interessant, dass und wie der normalerweise Parkplatz neben der Sparkasse für die Kinder genutzt wurde mit Karussell und Schiffschaukel genutzt wurde.Auf dem Neumarkt waren die Stände um weiträumig stehende Sitzbänke gestellt. Die Stände gingen bis hinein in die Erfurter Straße. Viel geboten.Natürlich war die Sportmöglichkeit an der Ecke zur Marktstraße der Renner!Café in der Querstraße – bei diesem herrlichen Wetter sehr einladend – und ein vielversprechender Blick in Richtung Buttermarkt beim Einbiegen in die Hünersdorfstraße gaben eine nahtlose Verbindung von Neumarkt und Buttermarkt.Erschreckend, dass vor dem Schaufenster des Gothaer Traditionsgeschäft „Maurer“ ein Stand so dicht aufgebaut worden war, dass das Geschäft abgewürgt wurde – meines Erachtens eine Unverschämtheit der Organisation des Festes an dieser Stelle.Nach einer Rundumschau über den Buttermarkt ging es weiter zum Rathaus, wo ich in Richtung Unterer Hauptmarkt abbog, nachdem ich kurz noch einen Blick in „Verwebtes“ an der Ecke geworfen hatte.Auf dem Unteren Hauptmarkt sah ich drei Anziehungspunkte: Einmal war gerade auf der Bühne ein Zauberer, der einen Jungen anleitete. Auf „Gotha glüht“ war wieder präsent und ließ Kinder zu Schmieden werden.Am Marktrand bei der Tourist-Information warteten zwei Hüpfburgen besonders auf die jüngsten Kinder.Übrigens konnte ich viele Mütter mit vorgebundenem Säugling an all den Tagen und zu allen Zeiten des „Gothardusfestes“ wahrnehmen. Ein schöner Zukunftsblick!Voller fröhlicher Menschenmassen sah ich auf dem Oberen Hauptmarkt, die dem Fest alles Gute entnahmen, sich mit Freunden trafen und das Stände- wie Kulturangebot der Hauptbühne aufnahmen.( ca. 04 Min – Neumarkt und Oberer Hauptmarkt )Schließlich führte mich mein Weg durch die Marktstraße wieder zum Auto, zog es mich heim, um diesen abschließenden Beitrag meiner „Gothardusfest“-Eindrücke ins Internet zu stellen!___________________________________________Schauen Sie auch in die Gruppe:### Freitag, 05.05.2017 ###### Samstag, 06.05.2017 ###