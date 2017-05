„21. Gothardusfest“ (05.-07.2017) – Samstag: Festumzug in Videos und Fotos

Im oberen Teil der Augustinerstraße habe ich den gesamten Umzug (in fünf Teilen) aufgenommen und zusätzlich aus den Videos einige Fotos herausgeholt.Der Umzug führte vom Platz vor der Stadthalle durch die Altstadt und über den Hauptmarkt, um am Fuße der Wasserkunst zu enden.Nach dem Umzug fand das traditionelle „Streitgespräch zwischen „Sankt Gothardus“ und „Landgraf Balthasar“ statt. Dies und weitere Blicke auf das samstägige Gothardusfest in einem weiteren Beitrag.( ca. 07 Min – Teil 01 )( ca. 06 Min – Teil 02 )( ca. 08. Min – Teil 03 )( ca. 06 Min – Teil 04 )( ca. 03 Min – Teil 05 )___________________________________________Schauen Sie auch in die Gruppe: