2. Advent 2017 im "Haus Rosengart" – festlich / herzenswarm / gesangfreudig

Begrüßt von der Organisatorin dieses Nachmittags, Martina Giese-Rothe, wurde gleich gesungen – ein bestimmender Aspekt dieses Nachmittags. Immer wieder ein Garant für eine gemeinsam empfundene Veranstaltung, wenn man gerne und oft gemeinsam singt, die Herzen besser nicht erreichen kann.( ca. 05 Min )Ja, viele hatten erwartet, dass die Mundharmonikaspieler die Überraschungsgäste sein würden. Sie spielten so, wie dieser stimmungsvolle Nachmittag kaum besser untermalt werden konnte. (Das Abschließende Video wird den Genuss wie auch die Freude der Spieler zeigen!)Erwähnenswert sind auf jeden Fall, die wohlschmeckenden Leckereien zu Kaffee und Tee sowie die Aufmerksamkeit auf jedem Platz mit einer „Herzenswunschkerze“ sowie die begleitende Musik durch Peter Köllner dezent im Hintergrund.Beiträge aus dem Publikum heraus gaben dem Nachmittag das Flair eines Nachmittages dicht gedrängt um einen Kamin – passend und das persönliche Wohlbefinden stärkend.( ca. 05 Min )Eigentlich verdiente es jeder Beitrag, hier gezeigt zu werden. Doch möchte ich das sehr humorvolle Gedicht über den „Rentner im (Un)Ruhestand“ sowie die Schilderungen weihnachtszeitlicher Bräuche in Friedrichroda hier nur erwähnen.Während der erste meiner Beiträge lustig von „Die Weihnachtsmaus“ berichtete, hatte ich für meinen zweiten extra einen kleinen Adventskranz mitgebracht. Nachdem ich seine ersten beiden Kerzen angezündet hatte, war dies eine Überleitung zu dem Weihnachtslied „Sind die Lichter angezündet . . .“, dessen letzte Worte „. . . überall, überall soll Frieden sein“ ich noch einmal nachklingen ließ.Daran schloss ich meinen2.Advent 2017 im "Haus Rosengart" großen Dank an die „Schönstatt Schwestern“ an und bedankte mich mit einem kleinen Adventssträußchen für mein Dabeisein dürfen der Jahre bei Martina Giese-Rothe!( ca. 07 Min )Die Vorfreude auf die verbleibende Weihnachtszeit sowie auf diesen Nachmittag im kommenden Jahr war allen strahlenden Gesichtern anzusehen. Der jeweils persönliche Dank beim Gehen entsprach der herrlichen Stimmung des Erlebten und Mitgestalteten auch und gerade im Mitsingen!________________________________________Hier noch die Überraschungsgäste – das Mundharmonika-Trio:( ca 09. Min )_________________________________________