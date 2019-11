„12. Hannah Höch Preisverleihung“ Gothas

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



(eigentlich Anna Therese Johanne Höch) wurde am 04. November die 12. Preisverleihung an(Lehrerin an Gothas Gymnasium "Ernestinum") vergeben.Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, Kerstin Tornow, begrüßte alle Anwesenden und gab ihrer Freude Ausdruck, dass bereits zum zwölften Mal diese Ehrung stattfinden konnte.Zu Beginn begeisterte das Thüringer Damen-Salon-Trio der besonderen Art „Klatschmohn“ und gab der Festveranstaltung eine wahrlich besondere lebensfrohen Note.( ca. 06 Min )Die Laudatio zur Preisträgerinließ sich der Oberbürgermeister, Knut Kreuch, nicht nehmen. Seine anfänglichen Worte galten der Gothaer Malerin, Grafikerin und Collagekünstlerin des Dadaismus, Hannah Höch.Bevor er die Preisträgerin bekannt gab, kam er auf diezu sprechen, welche die Sammlungen von „Schloss Friedenstein“ mit 301 Keramiken von Künstlern aus aller Welt bereicherte. (Eine entsprechende Ausstellung kann gegenwärtig dort besichtigt werden.)wurde der „Hannah Höch Ehrenpreis“ verliehen.( ca. 05 Min )Für 12. Hannah-Höch-Preisträgerin,, fand der Oberbürgermeister viele anerkennenden Worte, wie engagiert sie im Gymnasium „Ernestinum“ die Schüler an Kunst und Kultur heranführt und in ihnen nicht selten die Begeisterung für das Schaffen eigener Kunstwerke weckt.( ca. 08 Min )war sichtlich total überrascht wie auch ergriffen, die Preisträgerin 2019 zu sein.Entsprechend aufgeregt nahm sie den Preis entgegen und dankte für diese hohe Ehrung.( ca. 04 Min )__________________________________( Aus der Homepage der Stadt Gotha zum Preis selbst: )__________________________________Zum Abschluss des Beitrags noch ein Video-Zusammenschnitt des Programms des „Damen – Salon -Trio“:( ca. 07 Min )