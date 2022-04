Zu diesem erfreulichen Tag gehört einfach ein passendes Lied !

, an denen alles, was man sich vorgenommen hat, gelingt.ein Arztbesuch kann da mit reinspielen, weil seine Diagnose für Freudentränen gesorgt hat.der Dank fürs Mutmachen und nun das Mitfreuen lassen einen Tag im Sonnenlicht erscheinen., haben gewiss auch noch viele andere Gründe, ein wunderschöner Tag zu sein.Und wie schon fast selbstverständlich begann ich dann ein Lied zu singen - ganz leise vor mich hin. Diesmal war und ist es noch eines aus meiner Jugend. Ein DDR-Lied !_____________________________Heut ist ein wunderschöner Tag,die Sonne lacht uns so hell.Und wie ein heller Glockenschlaggrüßt uns die lockende Ferne,und wie ein heller Glockenschlaggrüßt uns die lockende Ferne.Ziehn nicht die Wolken so schönund leuchtend am Himmel entlang?Und über Wald und weite Höhnjubelt der Lerchen Gesang,und über Wald und weite Höhnjubelt der Lerchen Gesang.Uns sind die Herzen so freiwie die Lerche hoch da droben.Und hell klingt unser Lied dabei,froh, aller Sorgen enthoben,und hell klingt unser Lied dabei,froh, aller Sorgen enthoben._____________________________Im Liedtitel steckt