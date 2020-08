Zählt das unter Corona-Tote ?

Wenn nun aber – wie mir bekannt wurde – eine alte Frau aus dem Altersheim, wo Corona-bedingt kein Besuch erlaubt war, wegen eines Sturzes ins Krankenhaus musste.Von dort kam sienach ein paar Tagen wieder zurück ins Altersheim, um sofort in Quarantäne gehalten zu werden, so dass ihr nicht nur Besuch verwehrt wurde sondern sie auch keinen Mitbewohner treffen konnte, war sie der Verzweiflung nah und spürte voll die Vereinsamung.Wer misst das Leid und die Lebensbedrohung, welche allein die Corona-Einschränkungen mit sich bringen?!Umso wichtiger erscheint mir, eine möglichst große Normalität zu schaffen – zumal die Infizierungen an Corona in Thüringen gegenwärtig wahrlich nicht besorgniserregend sind.____________________________Wenn der Corona-Virus „eingeschleppt“ wird, kann ich Vorsichtsmaßnahmen verstehen.Wenn lauter nicht Infizierte, wie z.B. Schüler, zusammenkommen, wie kann da der Corona-Virus wirksam werden? Die Luft ist der Überträger – Durchlüftung hilft dagegen? Wo keiner den Virus hat, woher kommt er dann?Vor Corona wurde auch nicht ständig gelüftet, um dem entgegen zu wirken, was nicht da war!Sicher ist die Corona-Erkrankung gegenwärtig mehr als schlimm einzuschätzen.Wann aber wird die Statistik einbeziehen, wie viele an Influenza starben im Vergleich zu wirklichen Corona-Toten.Nur die Corona-Zahlen zu dokumentieren, ist eine Manipulation der mitunter unbegründeten Ängste. Braucht man diese Ängste, um Einschränkungen begründen zu können?Mir fehlt eine wirkliche Transparenz – auch durch und von den Medien!