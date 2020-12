Wunderbare „Stein-Lawine“ !

welcher eine Gemeinschaftssache der Musikschule „Fröhlich“ und der evangelischen Kindertagesstätte „Kirchbergknirpse“ in Ernstroda war:Die nach dem Sommer eingesammelten bemalten Steine wurden in einen gro0en Behälter der Kindertagesstätte eingelagert – um im kommenden Jahr vielleicht als „Sonne“ in den Garten „eingepflanzt“ zu werden.Doch eine Idee kam dazwischen!, so das alle Buchstaben von „A“ bis „Z“, die Umlaute und Ziffern sowie einige Sonderzeichen entstanden und fotografiert wurden.so dass man damit Texte zusammenstellen kann.Dieses Ergebnis ist neben der Buchstaben-Nutzung auch eine Archivierung der bemalten Steine als Fotos., so dass mich Kurt bat, sie ihm zu senden. Da die Kindertagesstätte nichts gegen eine Weitergabe hatte, sandte ich ihm eine entsprechend gebrannte CD.Er freute sich darüber sehr und avisierte einen Dankesbrief an mich.Als diese am Samstag eintraf, konnte ich es kaum fassen! Neben dem Titeltext in der „Stein-Sprache“ und dem Dank war noch ein Geldbetrag beigelegt, mit der Bitte, einen Teil den Kindern in Süßigkeiten zukommen zu lassen!(siehe Bild 2)Eine Gruppe Kinder kam gerade wieder zur Tagesstätte zurück.Ich erklärte der Erzieherin, wie es dazu kam, dass ich ihr die große Papiertüte mit Gummibärchentütchen und einem Couvert mit restlichem Geld übergab. Sie war sichtlich erfreut und schaute kurz, um dann zu sagen: Das reicht ja für alle Kinder!Hoch erfreut riefen einige der Kinder: Wir bekommen alle Gummibärchen!