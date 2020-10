Wie kann es sein, dass . . . . .

die in ihrer Vielfalt auch entsprechen vielfältige Ratschläge geben, genau wissen, was zu tun ist bzw. wie stark sich die Corona-Pandemie ausweiten wird? Wo waren sie vorher bei anderen Viren-Erkrankungen? Oder hatte man sie nur nicht wahrgenommen?, was zu beachten ist, als Angstmache schier in allen Talkshows, allen Nachrichten an erster Stelle erwähnt werden muss und zu ständigen Sondersendungen aufruft? Ja, es mag sicher sehr gefährlich sein, dieses Corona-Virus. Doch scheint es ja völlig unter zu gehen, wie viele Tote in den vergangenen Jahren an Influenza starben und noch heute sterben.an den Universitäten und Hoch/Fachschulen gibt? Überall werden Konzepte erarbeitet und soll es für Studierende nicht geben?anerkannt und gefordert wird, sich die Föderation dabei als hinderlich herausstellt, während die einzelnen Bundesländer nach wie vor die Bundesländer auf ihre unterschiedlichen Bildungssysteme bestehen.und herausheben aus all den Alltagsproblemen? Sollten nicht einmal die Medien in der Lage sein, eine Corona-Normalität zu schaffen, bei welcher der restliche Alltag sich auch wieder finden kann?, so wichtig sie sein mögen, in Deutschland dazu im Vorfeld mehrere Talkshows allen möglichen Mutmaßungen veranstaltet werden müssen? Sind die USA abhängig von deutscher Sicht auf ihre Präsidentenwahl?Haben die Medien Angst, dem normalen Alltag nicht gewachsen zu sein, oder damit nicht genügend Angst unter der Bevölkerung wachhalten zu können?, ihm alle Bahnen geebnet werden, von seinen Schwierigkeiten so stark gesprochen wird, dass sich andere Sportarten regelrecht an die Wand gedrückt fühlen müssen? Wer kritisiert die Umarmungen und das Fehlen der Abstandhaltung der Spieler?Da wird sich wohl nur im Winter etwas ändern, wenn Ski wieder das Hauptaugenmerk bekommen.__________________________, dass nicht nur Kindern ihr sorgloses Spielen und Lernen im Alltag durch die Corona-Hysterie empfindlich eingeschränkt wird, den Schülern, Auszubildenden , Studierenden die Vorbereitung auf ihr späteres Berufsleben verschleppt, die Qualität ihres Lernens mitunter in Frage gestellt wird?, dass den älteren Mitmenschen bislang regelrecht ein Lebensjahr weggenommen wird?