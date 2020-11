Wie andere an Dir verdienen, obwohl Du nichts getan hast

Dich erwartet somit Dein kaputt gerolltes Auto. Sehr löblich, dass die Verursachern dageblieben ist, so dass alles klar vorliegt und sie die Verursachung eingesteht.Nun ab zum Autohaus, wo ein Sachverständiger den Schaden bestimmt, Du ein Mietauto bekommst, Dein Auto der Werkstatt des Autohauses überlässt und nun das Warten auf sie Schadensbehebung beginnt.Die Schadenskosten werden der Versicherung der Verursacherin gemeldet. Das Autohaus bietet die Hilfe der eigenen Anwälte an,Das Gegengutachten stellt fest, das verschiedene Kostenteile zu hoch angesetzt wurden und die Differenz nicht bezahlt werden wird. Also kommen die Anwälte des Autohauses ins Rennen.Es vergeht etwa ein Jahr, da erhältst Du die Nachricht, dass "Dein Streit" über die Schadenskosten beim Gericht eingereicht wurde.Nun findet die Gerichtsverhandlung statt zu der Du erst eingeladen bist, dann aber doch nicht kommen musst. Das Urteil besagt, dass die Differnzkosten nebst Anwaltskosten usw. von der Gegenversicherung bezahlt werden müssen.Dabei ist es schon etwas komisch, dass es nicht „Autohaus gegen Versicherung“ heißt sondern „Du als Kläger gegen Versicherung“ heißt. Du bist der Kläger, wenngleich Du mit allem im Grunde nix zu tun hast.Es beginnt die Zeit, in der die „gegnerische Versicherung“ Einspruch gegen das Urteil einreichen kann – und wahrscheinlich wird. (Die jeweiligen weiteren Anwaltskosten erhöhen die im Urteil angegebenen Kosten und schaffen damit den Anwälten mit eine Art Gehaltssicherung.)Sollte Dein Autohaus – also Du als „Kläger“ - schließlich doch irgendwie verlieren, kommen auf Dich Gerichtskosten zu!Dagegen kannst Du nun wirklich selbst eine Klage einreichen . . .Hast Du somit keinen Unfall verursacht, darfst Du Dich auf eine kurze Schadensbehebungszeit und ein jahrelanges Tauziehen von Anwälten freuen, um schließlich total unschuldig Kosten aufgebrummt zu bekommen.