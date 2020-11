Wer singst schon nicht gern, aber . . .

Singen wir eher alleine oder mit anderen zusammen. Mal abgesehen von Chören und Sängern.Wenn ich mich wohl fühle und der Kopf "nicht mit Denken beschäftigt" ist, summe ich gerne ein Lied vor mich hin. Da brauche ich nicht lange zu suchen. Aus meiner Kinder- und Schulzeit gibt es etliche! Ja, auch reine DDR-Lieder.Nicht immer fallen mir die ganzen Texte ein, muss ich eben einfach nur summen - und später wieder den Text auffrischen. Eine ganze Reihe von Liederbüchern helfen mir dann aus der Patsche.Natürlich sind da auch meine, in denen ich mit den Besuchern so manches Weihnachtslied sang.Auch denke ich daran, dass ich mit und seit der Wende in Parteiversammlungen immer wieder versucht hatte, dass zu Beginn oder beim Abscuss ein Lied gesungen würde - leider vergeblich.Umso freudiger war ich gestern, als KInder eines Kindergartens auf der anderen Straßenseite singend vorbei liefen. Ja, ihr Lied kenne ich auch.Und wer gar dieses nicht singen mag, weil es ein Kinderlied ist, dem möchte ich sagen, dass es, gesungen im Kreise von Familien und dem Beisein von Kindern kaum etwas schöneres gibt, als mit ihnen zusammen zu singen - und den Text zu können!______________________________________________________In meinem kleinen ApfelDa sieht es lustig ausEs sind darin fünf StübchenGrad wie in einem HausIn jedem Stübchen wohnenZwei Kernchen schwarz und feinSie liegen drin und träumenVom lieben SonnenscheinSie träumen auch noch weiterGar einen schönen TraumWie sie einst werden hängenAm lieben Weihnachtsbaum