Wer schmückt den Weihnachtsbaum ?

Erst, wenn am Heiligabend ein Glöckchen aus diesem Zimmer zu hören war, wurde die Schiebetür zum Wohnzimmer geöffnet, war Bescherung!Alles blieb so traditionell, als ich schon ein Mann geworden war. Einige Jahre kauften die „Männer“ (Vati und ich) schon gemeinsam den Weihnachtsbaum.Nur war anders, dass beim Kaffeetrinken im Wohnzimmer die Schiebetür bereits auf stand und alle mich verführen wollten, mich so zu setzen, dass ich den geschmückten Weihnachtsbaum sehen konnte. Doch ich wich dem immer aus.Als ich mit dem Rücken zum Weihnachtszimmer saß aber in den Scheiben des Wohnzimmerschrankes den geschmückten Baum hätte sehen können, stand ich auf, ging rückwärts zur Schiebetür und schloss sie hinter meinem Rücken.Mutti lachte und meinte, dass ich doch nun groß genug sei, den Baum schon vor dem Glöckchen zu sehen. Nein! Ich wollte mir diese Tradition nicht verderben lassen.Als Sabine und ich geheiratet und kurz vor Weihnachten 1969 unseren ersten Sohn hatten, feierten wir drei allein das Fest in Meerane. Unser kleiner Weihnachtsbaum stand auf dem Schreibtisch und wurde von uns beiden geschmückt. Die großen Augen unseres Sohne, beim Blick in das Licht der Kerzen ist eine bleibende Erinnerung.Im Wohnzimmer hatte der Weihnachtsbaum keinen Platz. Also entschieden wir uns, ihn auf den Balkon zu stellen. Somit musste eine Lichterkette her statt der bislang gewohnten natürlichen Kerzen. Und der Baumschmuck? Neben Baumkugeln bastelten wir aus bunten Plastestreifen Dinge, mit denen wir den Baum schmückten.Ich hatte ja aber den Baum nun schon mit allem Schmuck gesehen, was früher bei meinen Eltern nie der Fall gewesen war! Und wenn nun unser Sohn . . .Der Vorhang wurde so zugezogen, dass der Baum von der Zimmerseite nicht gesehen werden konnte!. Als er unseren Weihnachtsbaum dann erleuchtet sah, liefen wir fix zur Haustür.Ich fand den Schlüssel nicht gleich. Also klingelten wir. Nach einer lang empfundenen Weile öffnete Sabine und entschuldigte ihr spätes Öffnen damit, dass sie gerade auf der Toilette gewesen sei, als der Weihnachtsmann gekommen war. (Diese Spiel wiederholte sich nun jedes Jahr).Nun sind die Kinder aus dem Haus, gingen Sabine und ich 1992 auseinander, lebe ich schon alle Jahre mit Heide zusammen,Ja so ändern sich die Zeiten. Aber jedes Jahr freue ich mich aufs Neue auf Weihnachten und das Schmücken unseres Weihnachtsbaumes.