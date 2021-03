Wenn Nachhilfe gerade jetzt zum Hilferuf wird . . .

Den Schülern muss das LERNEN GEZEIGT und nicht selbst überlassen werden!

Alles erscheint mir wie ein Hilfeschrei der Schüler,

lernen zu wollen aber zu sehen,

dass es ihnen so,

wie es gerade in Schulen verschleppend läuft,

nichts bringt!

Durch die Corona-Einschränkungen gibt es das Theater mit den Schließungen und Öffnungen ganz oder teilweise, im wechselnden Wochenrhythmus, mit und ohne Online-Schooling.###In den jüngsten Tagen stelle ich immer mehr fest, wie Nachhilfeschüler ihre Aufgaben liegen lassen, um mir konzentriert zuzuhören, wie ich ein Mathe-Thema in seiner Bedeutung / dem Lösungsansatz / den Lösungsmöglichkeiten erkläre und darauf hinweise, welche Dinge besonders zu beachten und zu lernen sind. Da leuchten auch mal die Augen, wenn ich davon berichte, welche „Standardfehler“ ich damals als Schüler auch machte.Weder der Schüler, welcher das Thema – seit Wochen – in der Schule hat, noch die andren in gleicher Klassenstufe oder ein Jahr drüber/drunter lassen sich das entgehen, wollen alles aufnehmen, schreiben intensiv mir. Und sie fragen nach, wo sie etwas nicht verstanden haben.Tafel abwischen ist erst „genehmigt“, wenn alle abgeschrieben haben, was sie für sich als wichtig erachten.