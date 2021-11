Wenn es zum Erblinden führt !

Nun habe ich ja einige Jahre zwei schwer sehbehinderte Schwestern gelegentlich etwas betreut. Dadurch erlebte ich bereits, wie dies zum Beispiel ein Tischgestell nutzten, um ein Buch darauf zu legen und dann ganz nah heran zu gehen (bis zu nahezu 5 cm), damit sie mitunter auch unter einer zusätzlich genutzten Lupe lesen konnten.Wenn ich mit ihnen eine Ausstellung besuchte, mussten sie immer sehr nah an ein Objekt herantreten, um zumindest einen Ausschnitt betrachten und relativ sehen zu können.Als ich mit ihnen das Grab des Mannes der Einen besuchte, merkte ich, wie sie ab einem Punkt die Schritte zählten bis zum Weg auf das Gräberfeld und dann wieder bis zur Grabreihe, um schließlich darauf hinzuweisen, dass es das zweite Grab der gefundenen Reihe sei – und das stimmte total.Auch wusste ich bereits, dass ein Blumenstrauß sicher toll sein kann und ein wohlgemeintes Geschenk für diese sehbehinderten Schwestern war. Aber sie sahen in ihm einen mehrfarbigen Farbkeks. Am liebsten hatten sie eine einzelne Blume, welche sie farblich aber auch in der Struktur durch nahes Herangehen voll genießen konnten. So die Blüte ihres Kaktus im Wohnzimmerfenster.Die Tischnachbarin auf der REHA erlebte, wie ihre Augenerkrankung sich über Jahre immer mehr entwickelte. Nun sieht sie zwar noch aber nur wie einen farbigen großen Klecks. Allein durch das schwenken der Augen nach links, rechts, oben und unten kann sie feststehende Farben als Gegenstände identifizieren. Dazu kommt noch, dass sie nur einen hellen weißen Fleck sieht, wo ihre Augen direkt hinsehen. Wenn sie mir also im Gespräch direkt ins Gesicht sah, war das für mich eine Beachtung meiner Person, während sie einen weißen Fleck vor Augen hatte.Sie war eine fröhliche– ja lebensfrohe – Frau, der man auch gern zuhörte, die auch gern von ihrer Familie sprach. Meine Bewunderung besonders über die beiden nun schon erwachsenen Töchter, welche die Augenleidenentwicklung ihrer Mutter ja miterlebten, ist sicher zu verstehen.Selbstverständlich, dass ich ihr das jeweilige Getränk einschenkte, wobei ich schon erstaunt war, wie sicher sie ihre Brote schmierte und auch das Mittagessen zu sich nahm. Man konnte nicht erkennen, dass sie kaum etwas sehen und erkennen konnte.Sie reihte sich stets in die Reihe des Patienten ein, welche mit ihren „Krücken“ von der Bedienung versorgt wurden – was sie jeweils essen wollten – und zum jeweiligen Platz gebracht bekamen.Da „meine“ fast blinde Tischnachbarin groß war und mit ihrem großen Blindenstock deutlich zu erkennen war, sah ich sie oft schon zeitig herankommen.Als sie aufstand und gehen wollte, sah ich, dass ein Schnürsenkel offen war, wies sie darauf hin und war erneut erstaunt, wie gut und fix sie alles wieder in Ordnung brachte.Am Vorabend meiner Heimreise holte sie urplötzlich ein Geschenk für mich hervor, damit ich es noch einpacken könne, wo es am besten hinein passen würde. Ich war völlig platt!Zum letzten Frühstück an meinem Abreisetag gab ich ihr ebenfalls eine Kleinigkeit. Aber ich wollte noch mehr Dank geben.So fragte ich sie, ob ich ihr mein Büchlein („Mit Kinderaugen lächelnd betrachtet“) zusenden dürfe? Sie wird es nicht lesen aber vielleicht vorgelesen bekommen können. Sie stimmte zu – und heute habe ich es ihr in die REHA geschickt, hoffend, dass es ihr gefallen und als Dank gewertet wird.Auf der Heimreise schweiften meine Gedanken wieder zu dieser schon fast blinden Frau. Sie hatte mir geschildert, dass sie mit Verbündeten daran arbeitet, in Schulen zu gehen, um das schlechte Sehen bis zum Erblinden den Schülern nahe zu bringen.Es gibt nicht nur zwei Extrema „Sehen“ und „Blind“ sondern viele Schattierungen dazwischen.Dieser Gedanke hat mich dazu bewogen, diesen Beitrag zu setzen und darüber zu informieren.