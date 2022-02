Wenn es in Streit über geht, dann . . . . ?

Wie kann man sich dessen erwehren?Da ich mir ja auch "von außen zusehe", und mir vorstelle, nun heftig aus der Haut zu fahren, beginne ich zu schmunzeln und lasse es sein!Was würde es bringen, wenn ich mich tatsächlich so richtig ärgern würde?Wie blöd müsste ich mir da vorkommen, wenn ich mich so sehen und von den Anderen wahrgenommen würde?– Nein, das bringt nichts, lohnt sich in keinster Weise!Also reagiere ich, indem ich so gut wie möglich passende Worte finde, welche klarstellen, dass die Angriffsart unmöglich ist und jeder Sachlichkeit entbehrt. Des weiteren bin ich bemüht, lässig auf mögliche Spitzfindigkeiten einzugehen.Im Ergebnis freut es mich, wenn beim jeweilige "Widersacher“ zu erkennen ist, dass er in seinen Angriffen erkannt / bloßgestellt / getroffen wurde.Damit kann ich mich vom Beobachtungsposten „von außen“ zurückziehen. Weiteres Gepolter nehme ich noch mit oder blende mich aus.Kein Wunder, dass ich mich kaum daran erinnern kann, einmal so richtig verärgert gewesen zu sein!(Gut über mich selbst geschieht das schon, ist aber als "Ärger in diesem Sinn“ gewiss nicht zu sehen.)______________________________Mit sachlichem Streit kann ich prima leben. Wenn unterschiedliche Meinungen aufeinander treffen bin ich stiller Beobachter oder Mitstreiter oder bringe nur meine Meinung ein, wissend, dass ich in der Tiefe der Sachfrage möglicherweise nicht mithalten kann – aber ich meine Sicht als „fragend oder hilfreich“ sinnvoll erachte.