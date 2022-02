Wenn ein liebenswerter Mensch geht,

mag er auch der eines anderenDir wertvollen Menschen sein,dann fühlt man schon, wie es sein kann,wenn man selbst wäre allein.Um so wichtiger ist es,das eigene Leben zu liebenund das der anderen zu ehren.Wenn man das kann,wird man kaum etwas entbehren.Wenn man wohlwollend betrachtet,was einem selbst geblieben,wird man auch nach einer gewissen Zeitverstehen, was es heißt, das Leben zu lieben!Zurück schauend wirst Du ebenso lesen,dass alles, was war, nicht umsonst ist gewesen!Derjenige, der gerade diese Welt hat verlassen,bleibt nach wie vorBestandteil Deines Lebens.Das wirst Du bald fassen.Er wird Dich begleiten auch weiterhin.War er für Dich wertvollist das wohl der Sinn.Hat er Dir etwas bedeutet,Dir auch gegeben,dann nimm ihn mit in Deine Zukunft –so bleibt ersolange Du selbst lebstebenfalls am Leben._____________ZU, 03.02.2022