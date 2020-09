Weltkindertag – in Thüringen ein Feiertag - 20.09.2020

– daheim / im Kindergarten / in der Schule / im Kinderhort / in Ferienlagern und dazwischen in Ferienspielen / beim Kaspertheater spielen im Wohngebiet.Ja, ich war glücklich!Und heute?Da bin ich es immer noch und vor allem, weil ich Schülern Mathe-Nachhilfe geben darf, ihnen mein Wissen weiter geben kann, damit sie vielleicht auch dadurch einen guten weiteren Lebensweg beschreiten können.Und immer noch gerne Kaspertheater spielen.