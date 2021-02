Anzeige

Weils keiner so richtig weiß, machen wir das heute so oder anders!

Das könnte der Leitspruch für die Öffnung bzw. das Geschlossenhalten der Schulen sein.

Die Streitereien darüber sind unverständlich. Kinder haben ein Recht auf Bildung!



Erst einmal muss man davon absehen, dass die Schüleranzahl der Klassen schon lange Jahre zu groß war, dass sich um Lüftungsprobleme auch kau einer gekümmert hat, man das also jetzt und schnell nicht wird beheben können.

Dass die Anzahl der Lehrer (allein mal auf Thüringen bezogen: immer abgenommen hat und erst durch Rot-Rot-Grün wieder aufgefüllt wurde) eine Klassenhalbierung nicht zulässt, wenn man auch außerhalb der Schulen mögliche Räumlichkeiten nutzen könnte.



Auch mag man den Kopf schütteln, wenn die Wichtigkeit der Impfung von Schülern hervorgehoben aber die der Lehrer dazu erst jetzt in Erwägung gezogen wird



Wenn man schließlich betrachtet, was von Pflegekräften aber auch anderen Berufsgruppen verlangt wird, welche ständig intensiven Kontakten mit Menschen ausgesetzt sind, dann frage ich mich schon, weshalb die Lehrergewerkschaft gegen eine Schulöffnung so vehement angeht?



Die Schulen waren bislang keine Corona-Nester. Und wenn sie es sind, müssen diese einzelnen Schulen eben geschlossen werden/bleiben.

Sehen sich die Lehrer eventuell grundlos einer übergroßen Gefahr ausgesetzt?

Nehmen sie dabei billigend in Kauf, dass die Jüngsten unserer Gesellschaft verdummen, weil sie nicht angemessen auf dem Weg in ihr Leben begleitet und geschult werden?



Grundsätzlich müssen die Schulen geöffnet werden!



In der Corona-Pandemie-Zeit zur Schule gegangen zu sein, darf nicht als Makel gewertet werden müssen!

Das bedarf auch einer Reduktion von Lernthemen auf das Wesentliche! (Hoffentlich merkt man das nicht erst, wenn es zu spät ist.)

Der Bereitschaft zum Lernen kann man gerade jetzt sicher sein, wo der Lockdown-Alltag die Schüler mehr als nervt. Auch wird ihnen dann deutlich gemacht werden können, dass es neben der Handy-Welt auch noch eine wirkliche gibt, für welche sie und ihr Wissen gebraucht werden.

