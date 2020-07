Was kann ich heute schreiben?

Und würd`s auch ganz in mir bleiben,Du würdest es hören gerad in der Still.Du hörst Ungesagtes und fühlst, was ich gedacht!So weit hat die Liebe uns schon gebracht.Mir geht es genauso und es ist kaum zu fassen,Dass wir uns umso inniger und untrennbar fühlen,Je mehr wir einander verstehen loszulassen.ZU 2008