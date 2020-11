Was ich mit „meinen 2 Frauen“ angerichtet habe !

Noch ist das Gerüst um das Haus noch nicht abgebaut, so dass es eben nur dahinter zu sehen ist.Um einer der Ersten zu sein, dieses Gemälde ins Internet zu bringen, fotografierte ich es und setzte die Bilder unter dem Beitragstitel ein:Sie konnten freilich auch ein Foto des umrüsteten Hochhauses sehen.Bislang wurde dieser Beitrag 59x aufgerufen / gelesen.Nun habe ich schon mehrfach festgestellt, dass meine Beiträge im „lokalkompass“ in „google“ ganz fix ziemlich weit vor rücken. Dabei ist meist nur der Beitragstitel und ein mitunter nicht sehr aufschlussreicher Textteil zu lesen.So kommt es, dass über „google“Der Leser vermutete eine spezielle Geschichte zum Thema „Frauen hinter Gittern (Knast)“.Freilich gestehe ich, dass mir die Doppeldeutigkeit des Beitragtitels schon bewusst war. Doch mit einem solchen Erfolg hatte ich natürlich nicht gerechnet.Da will ich nur hoffen,– ohne Gerüst voll zu sehen sein werden.