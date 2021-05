Vorfreude auf hier (wieder) besseres Klima

Wie viele ich erreichen konnte, weiß ich freilich nicht. Doch eine ganze Reihe haben mich gelesen.Immer erfreut es mich wenn ich Beiträge anderer BR lese und mich dadurch auch oft regelrecht weiterbilden kann. Auch die Kommentare sind beitragsbezogen mit Stellungnahmen oder Meinungen im Für und Wider, Ergänzungen und Links zu anderen Informationsquellen.### 1 ###### 2 ###Beide Kommentar-Arten (1 & 2) finde ich grundsätzlich nicht angebracht.Letzteres (2) in einen Beitrag mit Link zu dieser Kommentarform gesetzt, bin ich da wohl übers Ziel hinaus geschossen.Einerseits hat sich offensichtlich kaum ein Leser inhaltlich auf den Beitrag eingelassen.So wurde andererseits in Kommentaren zu meinem Beitrag eher auf Meinungsfreiheit verwiesen und dass doch dies alles nicht so schlimm sei.Das ließ mich erkennen, dass die benannten unschönen Kommentargepflogenheiten offensichtlich noch nicht erkannt oder nicht selbst erlebt wurden.Freilich haben sich auch die „Stänkernden“ (1) mit zu Wort gemeldet – um ihre Angriffsbasis nicht gar aufgeben oder neu gestalten zu müssen.Meinen Beitrag habe ich schließlich gelöscht bei über 300 Lesern und 41 Kommentaren.Klar, dass nun die „betroffenen Hunde“ (1 & 2) bellen, d.h. ihrem Hohn und Spott freien Lauf lassen, meine Beitragslöschung bejubeln und zu neuen Taten schreiten können.__________________________