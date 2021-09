Von einer der "Nachhilfe" folgenden riesengroßen Freude

Die

Wie aus heiterem Himmel hatte ich gestern ein wahrhaft sonntägliches Telefonat mit Ulrike !

gehe ich in die Gothaer Schülerhilfe, um Mathematik-Nachhilfe zu geben.sind mir da die oberen Klassen, da kann ich mich so richtig ausleben, sind die Themen so vielfältig und abwechslungsreich.habe ich die Abiturklassen. Da ist merklich zu spüren, dass sie deutlich vor Augen haben, für sich, für ihr möglichst gutes Abitur zu lernen. Sie sind aufnahmewilliger für jeden zweckdienlichen Hinweis und auch für meine so gern weiter gegebenen „Eselsbrücken“.jedoch hatte ich in all den vergangenen Jahren die Abiturklasse 2020 !und einem Jungen, welcher meist in sich gekehrt mit Mathe kämpfte und sich nicht am quirligen Leben dieses Kurses beteiligte.Zuhabe ich keine Verbindung mehr.Auftraf ich kürzlich zufällig vor der Schülerhilfe. Sie sprach mich an: „Sie kennen mich wohl gar nicht mehr?“ Ja, wie denn, wenn das Gesicht von der Maske verdeckt war. Also bat ich sie, diese doch mal abzunehmen. Natürlich erkannte ich Lisa sofort! Und sie freute sich mit mir über unser Zusammentreffen.Mitunddarf ich per WhatsApp in lockerer Verbindung bleiben, möchte ich doch zu gerne wissen, welchen Lebensweg sie einschlagen und welches Ziel sie erreichen werden!Sie hatte mich nicht erreicht und deshalb eine Nachricht hinterlassen, sie doch zurück zu rufen, wenn ich es wolle.Und wie ich es wollte!!!So telefonierten wir eine ganze Weile, erzählte sie mir, was und wo sie die vergangenen Monate gearbeitet hatte und nun ein Studium beginnen würde.Sie könne sich noch gut daran erinnern, wie ich sagte, dass die Abiturienten immer so plötzlich weg sind, man nicht erfährt, ob und wie sie ihr Abitur geschafft – und schon gar nicht, welchen Weg sie danach eingeschlagen haben.Und weil sie dies noch wusste und gerne bei mir Mathe gehabt hatte, wollte sie mir all das mitteilen. Da möchte ich aber noch erwähnen, dass sie mir ihr Abiturzeugnis schon 2020 gleich gesandt hatte, worauf sie stolz sein konnte – und ich es ein klitzekleines Stückchen ja auch mit war.mit dem Telefonat nachträglich ein nicht hoch genug zu schätzendes Geburtstagsgeschenk und machte wahr, was ich wirklich so nicht erwartet hatte.Wir hatten beide große Freude daran, uns wieder gehört und gesprochen zu haben - werden auch weiterhin in Verbindung bleiben!.Gleich nach dem Telefonat waren meine Gedanken bei meiner eigenen Lehrerin in der 4.Klasse, zu der ich gar über Jahrzehnte noch Verbindung aufrecht hielt, sie sogar mehrfach besuchte.________________Hier drei Links, welche das Gesagte unterstreichen können:Zur Übersicht meiner bisherigen Nachhilfe-Beiträge in My-Heimat:________________Das musste ich gerade zum heutigen Thüringer Feiertag, dem „Weltkindertag“, noch voller erlebter Freude einfach loswerden.