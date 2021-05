„Vatertag“ - wie ich ihn in der DDR erlebte

Das mit dem „krank“ war zumindest eine so zu deutende alkoholische Nachwirkung.Bereits früh um 06 Uhr sah ich, wie sich Männergruppen sammelten und mit Bollerwagen sich auf ihren Vatertagweg machten. Das war nicht mein Ding.So gegen 14 Uhr wurde die „Heimreise“ angetreten. Einzeln oder auch noch in Gruppen gings dann gen Zuhause.Als ich mit Familie an einem solchen Vatertag Naumburg besucht hatte und heimfuhr, sah ich einen geradeaus ins Feld gestampften kurzen „Weg“ an dessen baldigen Ende ein Mann die Heimreise wohl als beendet empfand und wohl zum Schlaf übergegangen war.Einmal sah kamen mir die „Wikinger“ in Richtung Gotha entgegen. Zwei Männer zogen den fast alkoholleeren Bollerwagen. Das war auch gut so, weil jeder in eine andere Richtung zog und sie dadurch auf der Straße (zickzack) blieben.Ein anderes Mal schlug ich meinen männlichen Kollegen vor, eine gemeinsame Autotour zu unternehmen – rund in Gothas Landkreis. Jaaaaaaaaaaa! Aber dann scheiterte es daran, dass sie weder Urlaub noch Überstunden nehmen wollten.So fragte ich die Kolleginnen – und fuhr ich sie durch einen entspannten wie informativen und Kaffee genossenen „Vatertag“.Kaffeetrinken war in einer Gaststätte, in der es sich auch eine große Gruppe gut gehen ließ.Als plötzlich viele aufstanden, sich in eine Reihe stellten mit der einen Hand auf die Schulter des Vordermanns und los liefen, dachte ich zuerst, dass sie eine Polonaise machten.Nein sie gingen so gemeinsam in Richtung Toiletten.Es waren Blinde und Sehschwache! Erst war ich erschrocken. Dann bewunderte ich sie und ihre Kollektivität.____________________Hier Streiflichter von "Vatertag" der letzten Jahre: