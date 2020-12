Urplötzlich unerwarteter Dank – einen Tag vorm „Heiligen Abend“

Nun rief mich die Leiterin der Ernstrodaer Musikschule Fröhlich, Cordula Bischof, an, dass die Leiterin des Kindergartens für mich etwas bei ihr abgegeben habe, welches sie mir noch fix bringen wolle.So verabredeten wir etwa Mittag vor dem „Heiligen Abend“.Dann stand sie vor der Tür mit einem Korb voller kleiner Geschenke, die sie offensichtlich auch noch abgeben wollte.Sie griff hinein und gab mir ein kleines Dankeschön des Kindergartens. Das musste es ja eigentlich nicht sein, war aber sehr nett und zeigte mir doch auch wiederum, welche Freude das Legen der bemalten Steine zu Buchstaben und Zahlen den „Kirchbergknirpsen“ gemacht haben musste.Danke!Ich stand völlig versteinert. Was bekam ich denn da alles? Was hatte ich dagegen zu bieten – nichts! Wofür war das der Dank? Ich war mir wahrhaftig keiner Schuld bewusst!Dieses frohe wie verschmitzte Lächeln ihrer Augen entwaffnete mich vollkommen.*** Immerhin könne sie immer auf mich zählen, beidabei zu sein und zu fotografieren sowie zu filmen, um ihr diese Ereignisse zu dokumentieren und auf DVD zu schenken. Und das einfach eben mal so.*** Und für „VERWEBTES“ hast du ebenfallsoder Shoppingnacht aufgenommen und sogar im Internet veröffentlicht. Auch nur einfach eben mal so.*** Nun wollten wir Dir, Uwe, einfach auch mal deutlich DANKE sagen!Als ich wieder in der Wohnung war und es Heide berichtete, mich fast schämte, meinte Heide, dass ich es einfach als ein Dankeschön von Herzen annehmen solle. Nun hat es Dich eben auch mal erwischt!Und wie Recht sie hatte. Erst nach Stunden hatte ich diese Überraschung „verdaut“.Noch immer bin ich überwältigt. Das vor dem Weihnachtstag, vor dem Hintergrund der sozialen Einschränkungen des Jahreswechsels – treffender (in jeder Hinsicht) hätten diese Danke wahrlich nicht sein können.