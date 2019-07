Überwältigt – am Abschluss meines PC-Jahreskurses

Als ich somit am gestrigen Donnerstag Vormittag schon kam, um den Beamer und PC schon aufzustellen, wurde ich freundlich und bestimmt darauf hingewiesen, dass ich doch nicht den gedeckten Tisch verwurschteln könne! Wenn die Frauen am Nachmittag kämen, sollten sie sich doch erst rundum und somit auch vom Anblick her eingeladen fühlen! Okay, das verstand ich ja und zog meine Aufbauten zurück.Als 30 Minuten vor Beginn eine „meiner PC-Frauen“ kam, dachte ich mir, dass ich mich schon über 5 freuen würde, mit so 10 gerechnet hatte und aber vorsichtshalber für 15 gedeckt war.(Es war ja ein freiwilliger Nachmittag ganz ohne Notebooks geplant.)Da war es gut, dass mit Kaffeetrinken begonnen wurde und ich erst einmal Zeit hatte, das zu verarbeiten und mich für meine geplanten Worte sowie die Präsentation zu fassen.So nahm es nicht Wunder, dass ich bei der Verabschiedung fast vergaß, jeder Frau meine Abschluss-DVD zu überreichen.Und so richtig geschnallt hatte ich den Dank an mich für die vergangenen 10 PC-Kurs-Monate erst, als ich die liebevollen Aufmerksamkeiten, die man mir zum Abschied gab, in den Beutel des Beamer und der Verlängerungsschnüre zusammengepackt hatte und diesen nun kaum tragen konnte.Zuhause angekommen, meinte Heide, dass ich ja ziemlich geschafft aussehen würde, wo es doch gar kein richtiger und langer Schulungstag gewesen sei. Ja, sie hatte völlig Recht. Dass alle gekommen waren, sich Zeit genommen hatten, zusammen einen wunderbaren Abschluss regelrecht feierten und mich dann auch noch mit den Aufmerksamkeiten wie Weihnachten beschenkten, das hatte mich wahrlich fix und fertig gemacht.(Um korrekt zu sein: ein Mann ist auch darunter und war auch gekommen.)___________________________________________Da jeder Abschluss ja auch ein bisserl ein Anfang ist, habe ich den Tageszeitungen geschrieben, und gebeten, nachfolgenden Text zu veröffentlichen: