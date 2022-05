Sollte Mathematik nicht besser durch Bedienungsanleitungen ersetzt werden ?

die Unterschiede und den Umgang mit Zahlen ( ganze / gebrochene usw.) gelehrt, wenn sie spätestens ab der 6.Klasse einen Rechner nutzen dürfen, so dass einige schier gar nicht mehr ohne dessen Hilfe auskommen ?!Gleichungen zu lösen, und lernen lieber dafür mehrere Formeln, welche sie jedoch bald auch vergessen werden.### Hier ein Beispiel:### 3 ( 2x - 5 + 6x – 8) – 4x ( 3 – 9 + 16 ) - ( 2x + 7 ) = 134Dafür gibt es einen Lösungsweg. Man muss ihn nur lernen, um ihn dann völlig sicher immer wieder nutzen zu können.Genau das macht ja den Mathematikunterricht aus, Methoden zu erlernen, wie Aufgaben gelöst werden können, um im späteren Leben auch bei echten Lebensaufgaben Lösungswege dafür zu finden und durch sie zum Ziel zu kommen.Handschriftliches Rechnen / Kopfrechnen kenne ich noch als Wettbewerb. Wer es besser kann – konnte sehr oft damit eine gute Note bekommen. So ganz nebenbei erhielt man auch ein Gefühl für Zahlen.Lösungsmethoden einzelner Mathe-Themen werden gezeigt, geübt und in Arbeiten benötigt. Sie zu erlernen scheint sinnvoll.Schüler mit geübter Tastenreihenfolge auf den (oft nicht billigen aber schier universellen) Taschenrechnern ihre Aufgaben lösen lassen können?den Unterricht durch Rechneranwendung zu vereinfachen, Tastenfolgen zu lehren, das „mathematische Mitdenken“ darauf zu reduzieren?Was bis zur 6. Klasse gelehrt wird, kann gestrafft werden, da es ab der 10. Klasse sowieso zum ungenutzten / abgelegten / vergessenen Wissen gehören wird!Auch ist es nicht selten, dass gar wochenlang auf einem Thema „herumgehackt“ wird, dessen Verständnis gar nicht notwendig ist, weil man dies kurz drauf dem Rechner überlässt.„Lehren aus dieser Rechnernutzung“ sowie aus den vielen Stundenausfällen der Coronajahre werden nicht gezogen.Der Mathematik-Lehrplan wird offensichtlich weiter „altertümlich“ durchgezogen!_________________________( Aus meiner Erfahrung alsseit nunmehr acht Jahren. )