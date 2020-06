So wird „Strafe“ wirkungslos

Da Carl-Zeiss-Jena zwei Ausbildungsstellen geschaffen hatte, im Rechenzentrum zu lernen, bemühten sich meine Eltern darum und hatte ich Glück. „Technischer Rechner“ war das Ausbildungsziel – eine scheußliche Bezeichnung (wohl aus einer Namens-Not geboren).Wir zwei Lehrlinge waren bemüht, unseren Anforderungen voll zu entsprechen – natürlich wollten wir auch die Normen schaffen, was uns allerdings selten gelang.So ließ die erste „Strafe“ nicht lange auf sich warten:Bei den Eintragungen in die Lochkarten gab es auch Fehllochungen. Diese Karten waren auf einem Handlocher einzeln nachzulochen mit richtiger Lochung.Bei 14 Zeilen zu jeweils 80 Stanzmöglichkeiten eine nicht gerade liebenswerte Arbeit – eher Strafarbeit!Nachdem ich zweimal nachgeholt hatte, wurde mir diese Arbeit nicht länger zugeteilt, weil sie offensichtlich von mir nicht als Strafe aufgenommen wurde!Es gab Lochkarten in deren Mittelpunkt sich ein Schriftfeld befand. Kopien der Karten waren nun noch zu beschriften (abschreiben!). Pro Karton waren das 2000 Lochkarten. Als ich diese Aufgabe bekam, war ich entsetzt, erschrocken und schier am Boden zerstört. Widerwillig begann ich und sah einerseits bedauernde Blicke aber auch lachende und abwartende, welche die Strafwirkung sehen wollten.Das war entwaffnend. Wieder hatte ich offensichtlich die „Strafe“ nicht als solche verstanden.Später und bis heute habe ich mich allerdings immer wieder um solche Arbeiten bemüht, wenn ich damit anderen helfen konnte, welche eine derartig doch notwendige Arbeit machen sollten oder mussten aber eigentlich nicht wolten.